Arrangerer humanistiske konfirmasjoner til høsten i Alta

17. mars avlyste Human-Etisk Forbund alle konfirmasjonsseremonier. I dag, to uker senere, tilbyr de ny seremoni til alle de 400 konfirmantene over hele landet.

– Humanistisk konfirmasjon er Human-Etisk Forbunds største aktivitet. I 2020 har 20 prosent av 15-åringene valgt å konfirmere seg hos oss. Å sørge for at de også skal få den gode opplevelsen som en felles, høytidelig seremoni er, har vært vår absolutt viktigste oppgave siden koronarestriksjonene ble innført, sier generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund.

26 i Alta

I Alta blir det seremoni 19. september. I alt er det 26 konfirmanter som har valgt humanistisk konfirmasjon i Alta.

– Å ikke skulle tilby en ny seremonidato for disse konfirmantene, var helt uaktuelt for oss, sier Øystein Røsland, leder i Human-Etisk Forbund Finnmark.

Han opplyser at det er en stor innsats som nå er gjort for å kunne tilby nye seremonier og han er spesielt glad for at de i denne prosessen har møtt så stor velvilje fra alle involverte.

– Nå har vi stått på, ringt rundt og fått booket om. Vi opplever god hjelp og stor forståelse fra våre samarbeidspartnere. Vi håper virkelig at konfirmantene og deres familier vil se på dette som en god løsning i en vanskelig situasjon. Vi gleder oss, sier han.