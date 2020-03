New Articles

Dette er en oversikt over antall registrerte koronasmittede per fylke, basert på tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MISIS) ved midnatt (28.mars/29.mars.) På landsbasis er det 4.107 registrerte tilfeller.

* Oslo: 1.122

* Viken: 1.108

* Vestland: 445

* Rogaland: 305

* Trøndelag: 296

* Innlandet: 246

* Agder: 161

* Vestfold og Telemark: 154

* Troms og Finnmark: 143

* Møre og Romsdal: 81

* Nordland: 46