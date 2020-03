Full strid om krisepengene til reindrifta

New Articles

Den snørike vinteren har skapt store problemer for reindriftsnæringa hvor det er konstatert krise i store deler av Vest-Finnmark. Reinen sliter med å komme seg ned til bakken, grunnet både is og metervis med snø. Altaposten har omtalt krisen i flere omganger, sist i slutten av februar, da det ble klart at reindrifta i første omgang får 13 millioner til å avhjelpe i en vanskelig tid.

Nå viser det seg at midlene som er delt ut har skapt store konflikter innad i næringa. Dette fordi mange mener måten fordelinga foregår på er urettferdig. I distrikt 30 C har det nå brutt ut full krig omkring fordelingen av midlene. Her beskyldes distriktsleder Aslak J. Eira for å rane til seg mest mulig av de 2,8 millionene som Staten har betalt ut så langt.

På en Facebook- oppdatering med tilhørende video av en rein som ikke klarer å stå oppreist i snøen, beskyldes distriktsleder Aslak J. Sara, av reineier Mathhe Niilas i samme distrikt for det samme.

- Mens styrelsen i 30 C krangler om pengene som skulle holde de her stakkarene i live, så DØR DEM før dere blir enig om å dele dem, skriver reineieren, som Altaposten ikke har lyktes i å komme i kontakt med ennå.

- Vi har ikke fått så mye som et halmstrå eller sette en eneste pelletkule, sier Nils Henrik Sara, som selv tilhører dette vinterbeitedistriktet.

Nils Henrik Sara som sommerstid tilhører distrikt 24 A, Seiland, men som vinterstid tilhører det store distrikt 30 C, sier til Altaposten at Aslak J. Eira og de andre i distriktet som har rein innerst i Anarjohka helt korrekt har hatt store utfordringer denne vinteren.

- Men nå er det krise over hele Vest-Finnmark og når Fylkesmannen har definert hvor det er krise, så må pengene fordeles etter forskriften. Vi har hatt Fylkesmannen beredskapsutvalg på befaring og de har definert også vårt område for kriseområde. Nå skor Aslak seg på at de var først ute og erklærte krise og at de var lengst unna, sier Sara.