2019-resultatet for Finnmarkssykehuset er verre enn Helse Nord-direktørens verste scenario

«Isolert sett, i lys av Finnmarkssykehuset HFs økonomi, kan det være gunstig å utsette gjennomføringsfasen til 2021», skriver avgått administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, i et saksframlegg i desember 2019. I dag vedtok likevel styret i Finnmarkssykehuset enstemmig å signere kontrakt med riksentreprenør Consto for 2,4 milliardersprosjektet Nye Hammerfest sykehus.

Vorlands bekymring i desember var at driftsresultat for Finnmarkssykehuset var i fritt fall. Han dro fram et scenario der budsjettavviket ville være minimum 60 millioner kroner og et verst tenkelig at det ville mangle 75 millioner i forhold til budsjett.

Det ble verst, faktisk mange flere millioner verre enn verst.

– Jeg kan ikke begripe det dersom helseminister Høie kan sitte stille og akseptere dette. Styret i FHS og Helse Nord har gjentatte ganger vist at de ikke er sitt ansvar bevisst. Da må dette bli en sak for et høyere politisk nivå, sier økonom og leder av Alta Frp, Odd Erling Mikalsen.

Signerer kontrakt

Styret i Finnmarkssykehuset er i skrivende stund, onsdag formiddag, nå sammen på Skype hvor de avvikler styremøte. De skal godkjenne regnskapet for 2019. Noen saker lengre ned på sakslista møter styrerepresentantene «Nye Hammerfest sykehus – Innløsing av opsjon, utførelseskontrakt». Saken som skal avgjøre om kontrakten med riksentreprenør Consto for bygging av Nye Hammerfest sykehus skal signeres.

Hvor mange hundre millioner eller milliarder kontrakten med Consto er på, opplyses ikke, men vi vet at totalprisen for det nye sykehuset i Hammerfest har økt fra 1,2 milliarder kroner i 2015, til i dag å være på 2,33 milliarder kroner. Denne prisen er kun for arealer helseforetaket skal betale for. I tillegg kommer mellom 400 og 500 millioner kroner som blant annet Hammerfest kommune og UiT har ansvaret for. Allerede er forprosjektet for HNS langt over avsatt ramme på 35 millioner kroner, og har allerede passert 60 millioner kroner.

Da Vorland pekte på at det, isolert sett, burde igangsettelsen av NHS utsettes til 2021, var det en vurdering på bakgrunn av økonomien i Finnmarkssykehuset. I dag vet vi at hele Helse Nord-systemet er belastet med ekstraregning for byggesprekk på Nye Kirkenes sykehus (331 millioner), minimum 400 millioner kroner over ramme for utbyggingen av Nordlandsykehuset og flere andre ekstraregninger som kan føre de ekstraordinære utfordringene opp i milliarden.

Eierdirektør i Helse Nord, Hilde Rolandsen, slår imidlertid fast at signeringen av kontrakten med Consto ikke bør utsettes. Til Altaposten skriver hun:

«Helse Nords økonomiske langtidsplan gjennomgår status for hele foretaksgruppen knyttet til bærekraft for helseforetakene og faktisk fremdrift for byggeprosjekter og IKT-prosjekter. Tiltak som skal settes i verk vil bygge på denne samlede vurderingen. Økonomisk langtidsplan vil bli lagt fram i juni. Helse Nord mener ikke at det nødvendig å gjøre om på vedtaket i styresak 139-2019 om oppstart av gjennomføringsfasen for nye Hammerfest sykehus. »

Verre enn verst

Det vites ikke om Rolandsen tok i betraktning at driftsresultatet for Finnmarkssykehuset i 2019 er milevis fra de krav Helse Nord har satt til bærekraft. Går vi inn i regnskapet for 2019 viser det en utvikling som styrerepresentantene i Finnmarkssykehuset burde gi stort fokus. Driftsresultatet er alene minus 55 millioner kroner, og kravet fra Helse Nord om ytterligere 24 millioner i pluss for å skape bærekraft til investeringen i nytt sykehus, har man gitt opp for lenge siden.

I tillegg svirrer det en oppfatning av at Finnmarkssykehuset plusset på ytterligere seks millioner kroner som et eget mål, uavhengig av HN-kravet, for å sikre bærekraft inn i framtiden. I forhold til dette målet gikk Finnmarkssykehuset 85 millioner minus i 2019.

– Ja, dette er trist lesing. Faktisk enda verre. Finnmarkssykehuset styrer med åpne foretaket mot en fullstendig krise, ei krise som pasientene i Finnmark vil måtte betale for i flere tiår fremover. Det gjennom reduserte pasienttilbud, konstaterer lokalpolitiker Mikalsen.

Vorlands bekymring

Avgitt HN-direktør Lars Vorland betegnet omstillingsarbeidet til Finnmarkssykehuset som svært godt over mange år, da han til tross for tallenes tale anbefalte Helse Nord å skynde seg med å komme i gang med Nye Hammerfest sykehus. Nå viser resultatet at resultatene ikke bare er illevarslende, men mye verre enn det han trodde, med et budsjettavvik på 79 millioner kroner.

«Adm. direktør må likevel konstatere at helseforetaket får et budsjettavvik på 60-75 mill. kroner i 2019, hvilket gir grunn til å reise tvil om hvorvidt bærekraftanalysen er realistisk. Det er særlig kostnader til lønn, innleie av helsepersonell og kjøp av eksterne helsetjenester som gjør at helseforetakets økonomi ikke er i tråd med plan. Arbeidet med rekruttering, lavere sykefravær, og å øke aktivitet uten å øke ressurspådrag, er helt avgjørende for at Finnmarkssykehuset HFs omstillingsplan skal lykkes», skrev Vorland i et av sine siste saksframlegg.

Ute av kontroll

Kuttepakken på 120 millioner kroner ble vedtatt i desember 2019, først av styret i Finnmarkssykehuset og deretter av styret i Helse Nord. En nærmere gjennomgang av økonomien i Finnmarkssykehuset viser en utviklingen i 2020 vi har punktvis har oppsummert under. Dette er basert på tall som etterskuddsvis rapporteres inn, og som er klar for månedene januar (sykefravær kun januar) og februar:

Finnmarkssykehuset HF har i februar et negativt resultat på -1,6 millioner kroner. Målt mot resultatkravet på 2,0 millioner kroner har foretaket et resultatavvik på minus 3,6 millioner kroner. Hittil i år er det et negativt resultat på minus 6,2 millioner kroner. Målt mot resultatkravet på 4,0 millioner kroner har foretaket et resultatavvik på minus 10,2 millioner kroner.

Sykefraværet rapporteres en måned etterskuddsvis i Finnmarkssykehuset HF. I januar var sykefraværet 9,6 prosent, som er 2,1 prosentpoeng over måltallet på 7,5 prosent. Gjennomsnittlig sykefravær i 2019 var 8,6 prosent.

Lønnskostnadene er 2,8 millioner kroner over budsjett, og skyldes i hovedsak innleie og overtid.

Innleie fra firma viser et overforbruk på 3,9 millioner kroner, det er i hovedsak innleie av leger og psykologer. Hittil i år er lønnskostnadene 7,7 millioner kroner over budsjett, og skyldes i hovedsak innleie og overtid. Innleie fra firma viser et overforbruk på 6,7 millioner kroner, det er i hovedsak innleie av leger og psykologer.

Kjøp av helsetjenester viser negativt avvik på 1,8 millioner kroner, og varekostnader knyttet til aktivitet viser negativt avvik på 2,8 millioner kroner for februar måned. Hittil i år viser kjøp av helsetjenester et negativt avvik på 3,6 millioner kroner og varekostnader knyttet til aktivitet viser negativt avvik på 5,1 millioner kroner.

Sykefravær og innleie

Kutteplanen, som både direktører og styrer har gått god for realismen i, skal ta ned driften med 120 millioner kroner. Planen er basert på mindre sykefravær, lavere innleie og mindre pasienttransport. Planen synes så langt ikke å være realiserbar med hensyn til måloppnåelse. Både sykefravær og innleie viser kostnader skyhøyt over målet, både de to siste månedene i 2019 og de to første månedene av 2020.

Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi forteller at sykefraværet varierer, men at det ligger langt over budsjett og mål på 7,5 prosent.

– Hva betyr sykefraværet i kroner og øre for Finnmarkssykehuset?

– Kostnadene for sykefravær er sammensatt, og er avhengig av flere faktorer som blant annet hvem som er syk og lengde på fraværet. NHO og Sintef har beregnet at en ukes sykefravær koster i gjennomsnitt 14 900 kroner, basert på 2015-tall. Med det som utgangspunkt utgjør 1 prosent sykefravær rundt 10 millioner kroner totalt i Finnmarkssykehuset, forklarer Kivijervi.

Kjører på

Styret fulgte rådet til eierdirektør i Helse Nord, Hilde Rolandsen, og vedtok byggeoppstart for Hammerfest sykehus. Innstillingen fra direktør Eva Håheim Pedersen ble vedtatt enstemmig og uten større debatt:

«Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sluttføre forhandlingene med Consto AS med siktemål om å innløse opsjonen og inngå en totalentreprisekontrakt i henhold til NS 8407.»

Lokalpolitiker for Frp, Odd Erling Mikalsen, trodde ikke styret i Finnmarkssykehuset ville vedta kontraktsinngåelsen nå. Når så skjedde krever Mikalsen at helseminister Bent Høie (H) øyeblikkelig griper inn. Mikalsen utfordrer stortingsrepresentantene fra Finnmark til å bidra til å medvirke til at byggeprosjektet utsettes.

– Dersom styret i Finnmarksykehsuet i dag gir klarsignal til oppstart av byggeprosjektet NHS, i den økonomiske situasjonen foretaket står i, så vil det være å totalt uansvarlig. De økonomiske rapportene er entydige; Finnmarkssykehuset er ikke i nærheten av å drifte innenfor de økonomiske rammer foretaket selv har satt. De er ikke i nærheten av å innfri de mål de har satt seg, hverken på økonomi, omstilling og sykefravær, sier Mikalsen.