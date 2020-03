Må droppe årets revymesterskap

New Articles

Styret i Nord-Norsk Revyfestival har nemlig besluttet å avlyse sommerens nordnorske mesterskap i revy på Ørnes.

– Trist, men både riktig og viktig å gjøre, mener festivalsjef Anita Seljeseth.

– Vi flires igjen

Det er Tommy Berg i Altarevyen enig i, selv om de hadde sett frem til begivenheten.

– Altarevyen ser det som nødvendig og forståelig at dette avlyses. Det er klokt med tanke på de lokale revylag som har fått avlyst sine forestilinger. Vi står han av og kan snart flires igjen, påpeker Berg overfor Altaposten.

Mange av de lokale revylagene vil ikke klare å sette opp egne revyer i vår, så sånn sett er det også et lett valg, slik situasjonen er blitt.

– Uansett er hensynet til helse og sikkerhet svært viktig i Norge nå, så dette er det eneste riktige å gjøre, slår hun fast.

Økonomiske utfordringer

Mesterskapet, som tradisjonelt samler over 20 revylag på Ørnes i Meløy annethvert år, skulle vært gjennomført 25.-28. juni, men nå, om lag tre måneder før, kommer den triste, men nødvendige beskjeden.

– For vår del dreier dette seg også om å redusere de økonomiske skadevirkningene. Ved å avlyse allerede nå, reduserer vi kostnadene og den ressurskrevende planleggingen som vil påløpe når vi trapper opp forberedelsene, forklarer Anita.

Digitale løsninger?

Nord-Norsk Revyfestival er et sameie mellom Ørnes Idrettslag og Tjongsfjordrevyen, og det nordnorske mesterskapet i revy forberedes og arrangeres på dugnad. I år skulle 30-årsjubiléet markeres. Første mesterskap gikk av stabelen i 1990, og siden er det blitt 15 festivaler før den som nå er avlyst. Siden 2016 settes også en spesialforestilling opp i Stormen kulturhus i Bodø.

– Midt oppe i det triste ved å avlyse den tradisjonelle festivalen som så mange er så glad i, er det også positive ting å melde, understreker festivalsjefen.

– For det første jobber styret nå videre for å få til en digital løsning der vi kan vise revy og markere 30årsjubiléet. Jeg vil ikke love for mye, men sammen med Norsk Revyfestival på Høylandet og humorportalen.no ser vi på spennende løsninger.

– Dessuten: Stormen i Bodø er fortsatt reservert den 2. og 3. oktober i år, og vi håper fortsatt at vi kan sette opp en spesialforestilling der som blir en god markering av jubiléet vårt!