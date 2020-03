Lisa øver på saksofon på nett

New Articles

–Jeg ble litt overraska først, for jeg skjønte ikke helt hvordan vi kunne få det til. Men vi brukte en app som heter Google Duo. Det gikk veldig bra, sier Lisa.

Hege visste råd

Hun spiller altsaksofon i Alta kulturskole. Også kulturskolene er stengt på grunn av korona-viruset. Men Lisa sin lærer, Hege Andersson, visste råd. Med notene foran seg og læreren med på telefon og denne appen som gjør at lyden ikke blir forsinka, fikk de det til.

– Jeg spilte D-durskala og B-durskala og Dovregubbens Hall, sier 11-åringen.

Lisa spiller nemlig også i skolekorpset, som nå er i full sving igjen og har 19 musikanter og 10 drillere, som nå håper de får spille på 17. mai. Imens kan man jo alltids øve hjemme.

–Det var litt annerledes time. Hvis jeg for eksempel spilte noe feil, så kunne hun ikke peke, men måtte forklare, sier hun.

–Hvordan gikk det til at du begynte å spille akkurat dette instrumentet?

– Det var en jazzgruppe som hadde en slags oppvisning på skolen min da jeg gikk i 1. klasse. Jeg synes det var så kult med han saksofonisten, at jeg maste på mamma i ett helt år før jeg fikk lov å begynne. Det som var litt komisk var at saksofonen var så stor at jeg rakk ikke ned til de nederste knappene. Jeg måtte bruke bare de øverste, forteller hun.

Mamma er enig

Lisa er glad i å spille og gleder seg allerede til neste time. Også mamma Hanne Nævdal synes initiativet var bra, og forteller at hun synes datteren har blitt ganske flink. I hvert fall får hun gjerne øve med soveromsdøra åpen.

–Hun var veldig glad for å se læreren sin igjen. Det blir jo mye tid hjemme med familien, så det var fint å snakke med noen andre. Så nå har hun fått ting å øve på og gleder seg til neste time, sier Lisa sin mamma.

Hun forteller at det har blitt veldig mye tid hjemme med familien i det siste, men at Lisa holder kontakt med venner på Facetime. Hun synes skolen til Lisa er flink som legger ut skolearbeid og også gir veiledning gjennom showbie.

–Datteren min har god kontakt med klassekamerater og læreren sin i denne tida, forteller hun.

Over hele landet

Kulturskolene over hele landet er stengt. Men også over hele landet har man tatt i bruk nettundervisning.

– Man må jo være kreativ når man ikke får treffes personlig. Lisa er en ivrig elev og vi fikk jobbet konsentrert om det vi skulle og oppgave til neste uke, sier Hege Andersson, som hadde flere slike timer forrige uke.

For noen elever kan det faktisk bli bedre konsentrasjon enn på vanlige timer, for det er liksom ikke rom for å småprate. I tillegg sender læreren ut tips til ulike musikk-apper for å lære seg noter og lignende.