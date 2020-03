Stortinget utsetter behandling av Alta-sykehus

New Articles

Det forteller leder av helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold, til Altaposten. Komiteen er etter det Altaposten erfarer kommet et godt stykke inn behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan, hvor Frp har satt fram forslag om en vesentlig styrking av helsetilbudet i Finnmark. I forslaget fra Frp inngår oppbygging av fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta, og en oppgradering av intensivavdelingen ved Nye Kirkenes sykehus fra nivå 1 til neste høyeste nivå, nivå 2. I tillegg ligger det inne at det skal stasjoneres permanent legehelikopter ved sykehuset i Kikrenes, noe som ifølge lege Jan Eggesvik kan gi opp til en time raskere responstid enn ved bruk av ambulansefly for eksempel akuttpasienter fra Vadsø.