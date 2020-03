Daniel vant FL600 suverent

New Articles

Tirsdag formiddag var det klart for målgang i Finnmarksløpets 600-kilometerklasse. Ganske tidlig på morgenkvisten ble det klart at Daniel Haagensen fra Tomter hadde distansert konkurrentene, og han hadde full kontroll på det siste strekket fra Jotka til Alta sentrum.

Haagensen og hundene gled over mållinja som vinner av FL600 klokken 09.57. Haagensen kom i mål med syv hunder i spannet.

– Alta har aldri vært vakrere enn nå, utbrøt en storfornøyd Haagensen etter at han ble hyllet av massevis av ivrige skoleelever i målområdet etter målgang.

Niklas Rogne fra Røros kom inn som andremann i denne klassen. Han var i mål klokken 10.31. Han måtte sette av to hunder i Karasjok og kom i mål med seks hunder.

– Jeg er veldig godt fornøyd med andreplassen. Jan Kåre (Heiberg) og Daniel (Haagensen) dro tidlig ifra, og jeg måtte sette av to store hannhunder i Karasjok. Det tapte jeg litt tid på. Men jeg tok i hvert fall igjen Jan Kåre og er fornøyd med det. Akkurat nå kjennes kroppen bra fordi jeg er i en slags lykkerus, men det spørs om jeg svarer det samme hvis du sprø meg igjen om to timer, sa en milende Niklas Rogne til NRKs reporter Alf Harald Martinsen etter at andreplassen var sikret.

Ove Grytbak tok tredjeplassen rett foran nesa til Jan Kåre Heiberg og hans hunder. De krysset mållinja klokka 10.37 og 10.38. Begge kom i mål med samtlige åtte hunder i spannet.

– Jeg gjorde en kjempetabbe rett nedi her. Jeg var litt uoppmerksom og kjørte feil, og det gjorde at jeg tapte tredjeplassen. Men det er bare en plassering. Målet var topp fem, så fjerdeplass er ikke så ille. Det er bare litt kjedelig at jeg var topp fem for fem minutter siden, sa Jan Kåre Heiberg til NRK rett etter målgang.

