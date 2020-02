Stanset ikke for politiet

New Articles

To menn og en kvinne, alle i 20-årene ble pågrepet i bil tre kilometer fra Skaidi etter at de ikke stanset for politiet i Hammerfest. De tre er hjemmehørende i henholdsvis Alta, Hammerfest og Lakselv, opplyser politiets operasjonssentral.

– Alle er kjenninger av politiet, skriver politiet på twitter.

Nediset rute

En mann i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt ved Láhpoluoppal etter at politiet møtte vedkommende kjørende med nediset ruter og dermed for dårlig utsyn for fører.

Utagerende

En mann i 20 årene ble innbrakt av politiet i Hammerfest på grunn av beruselse og utagerende oppførsel.

– Løslates når han er mer edru og i stand til å ta vare på seg selv, skriver politiet.