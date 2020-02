– Brottsjø for fiskeriministeren

New Articles

Vi tviler ikke på at Geir-Inge Sivertsen (H) fra Senja jobbet knallhardt, både for å avslutte ordførerjobben, operere som statssekretær i fiskeridepartementet og bidra til at den nye fylkeskommunen i Troms og Finnmark «landes». Det hele koker imidlertid ned til om Sivertsen har nødvendig tillit til å utføre jobben han er satt til etter lønnsavsløringene vi har vært vitne til.

Da tenker ikke vi ikke utelukkende på om Sivertsen har tillit hos statsministeren, men også hos befolkningen generelt. Solberg har de siste årene vært ekstremt tålmodig med sine statsråder. Toleransen har vært stor både med to, tre og fire partier i regjering, men det kan heller ikke være slik at regjeringens kollektive standing settes på spill av uheldige episoder. Summen av tillitsbrudd har en tendens til å komme tilbake som en bumerang, spesielt når det nærmer seg valg og politiske motstandere værer blod.

Det er også verdt å dvele på om man tar for lett på selve rekrutteringen, i den forstand at regjeringssjefen nødvendigvis må ha alle kortene på bordet, før det tas beslutninger. Sivertsen har vært en særdeles populær politiker i nord, for eksempel som leder i Troms og Finnmark Høyre. Å være en knakende kjekk kar blir imidlertid underordnet når det oppstår slike situasjoner.

Timingen er heller ikke spesielt god, NAV-saken tatt i betrakting. Selv om sakene ikke nødvendigvis er like eller identiske , har vi et nådeløst rettssystem uten angrefrist for de som får offentlige ytelser. Når da også rettstilstanden spilte fallitt, forsterkes naturlig nok inntrykket av at reglene ikke er de samme for alle.

Å søke om etterlønn var en åpenbar tabbe, i tillegg til at refleksene må være på plass når man får lønn og godtgjørelse av tre forskjellige forvaltningsledd samtidig. Da handler det ikke bare om lover og regler, men like mye om en sunn evne til å sette noen moralske standarder. Ikke minst vil det være ekstremt viktig å diskutere dette nøye med sjefen, før man blir statssekretær eller havner rundt kongens bord. Det brer seg også en snikende mistanke om at det er den offentlige oppmerksomheten som gir opprydding i Senja, ikke den refleksen som er så viktig for viktige tillitsverv.

Solberg ber Sivertsen gå ut av Frimurerlosjen Statsminister Erna Solberg (H) oppfordrer fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) til å trekke seg fra Frimurerlosjen.

Ett av de mer overraskende signalene som ble servert i kjølvannet av denne saken, er at Erna Solberg oppfordrer Sivertsen til å melde seg ut av Frimurerlosjen. Av en eller annen grunn har både NRK-sjefer, dommere, statsråder og andre hatt fri passasje til et hemmelig brorskap, uten at det anses som et legitimt tema. Dette er helt nye signaler fra regjeringssjefen, men det fortjener debatt, spesielt hvis det viser seg at fiskeriministeren er i en losje sammen med flere personer fra sjømatnæringen.