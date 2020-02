New Articles

Tirsdag ettermiddag melder politiet om at to personer værfast på grunn tett tåke på Store Haldde utenfor Alta.

– Politiets reinpolitipatrulje er på vei mot stedet, heter det i meldingen fra politiet.

Til Altaposten sier vakthavende politi Eirik Pedersen at det dreier seg om to menn i tjueårene på ski, som er godt kledd og som i tillegg er utstyrt med Jerven-duk.

– De har og spade for å kunne grave seg ned, sier Pedersen, som bekrefter at personene har blitt bedt om å holde seg i ro.

– Det er tett tåke og de har blitt bedt om å holde seg i ro inntil reinpolitipatruljen klarer å lokalisere dem og lose dem ned. Vi er trygg på at dette skal gå bra og vi har Røde kors i bakhånd, men vi har ikke tatt dem i bruk ennå.

– Har dere kontakt med personene på mobil?

– Ja, men vi ønsker ikke å bruke mobilen mer enn nødvendig, fordi vi vil at de skal kunne spare batteriene lengst mulig, sier Pedersen, som bekrefter at de to mennene har to telefoner med seg på fjellet.

– Hva mer kan du si om mennene? Er det studenter? Er de fjellvante?

– Vi ønsker ikke si så mye om dem ennå, men utfra bekledning og utstyr antar vi at de er fjellvante, sier operasjonslederen.