Klimaforsker: – Ikke rart at Finnmark påvirkes

– Vi har fremskrivninger mot 2015 for klimaet og jeg tror kanskje ikke vi ser en dramatisk endring til da på dette feltet, men i 2100 er det ikke sikkert at vi kan kjøre snøscooter på Finnmarksvidda eller leve av å være en skinasjon. Reindrifta kan og stå i fare når permafrosten tiner, sier klimaforsker Elin Lundstad til Altaposten.

Altaposten har slått på tråden til klimaforskeren for å sjekke om de stadige lavtrykkene vi har i Alta med lite klarvær og tåkebyger lavt nede i bygda er et ledd i klimaendringene.

– Finnmark ligger nært Svalbard og nært Nordpolen, og når vi ser på det som skjer bare på Svalbard, der smeltingen er så enorm at jeg nesten ikke selv kan tro det er sant, så er det ikke så rart at Finnmark påvirkes av dette, sier Lundstad.

Lundstad forklarer videre:

– Mer tåke kommer av fuktig luft. I klimaendringene ligger det at det blir varmere og mer nedbør. Selv om vi ikke kan konkludere basert på observasjoner gjort i løpet av ett år, så vil jeg si at det som skjer i Finnmark er et ledd i dette. Vi har målt temperaturene i Norge i 150 år og de siste 100 årene har vi sett at temperaturen har økt i snitt i hele Norge med 1 grad, mens det for Nord-Norges del har økt med 1,5 grad. Årsaken til at det er høyere i nord har med Rossby-bølgene i atmosfæren å gjøre. Vi ser det tydelig på satelittkartene, at Rossby-bølgene har blitt svekket, og at dette påvirker temperaturen på polene.

I et stabilt klima er det balanse mellom strålingsenergi fra sola og stråling tilbake til verdensrommet. Nå er denne balansen forrykket på grunn av drivhuseffekten skapt av oss mennesker.

– Noe av sollyset skal inn, mens noe skal ut, men drivhuseffekten har ført til at noe av den solenergien som skal ut ikke kommer seg ut. Forskerne er enige om at klimaendringen er menneskeskapte og at det derfor er vår adferd som kan styre utslippene og bestemme skadevirkningene, sier Lundstad.

– Så er det opp til oss mennesker om vi skal redusere CO2-utslippene. Vi har de siste ti årene blitt oppfordret til moderat bruk av bil, fly, til å sortere søppel og forbruke mindre, men til tross for dette så er det lite som har skjedd. Vi trenger å ha med oss en stor nasjon som USA, men Donald Trump gir blaffen, så hva skal man gjøre, spør klimaforskeren.

– Hvor bekymret er du?

– Man leser at klimaforskere kan bli deprimerte og jeg må innrømme at jeg kan bli litt trist av å se hvordan utviklingen er, sier Lundstad.

– Hva gjør du selv for å redusere utslippene?

– Jeg bor i Oslo så jeg tar mye kollektiv, har ikke bil, kjøper mindre ting enn jeg gjorde før, er bevisst på plast, sorterer avfall og prøver å ta mindre fly. Kan jeg ta en skypemøte gjør jeg det i stedet for å fly, men samtidig holder jeg på med en doktorgrad i Sveits, og dit tar jeg fly, sier hun.

– Når regnskogen ødelegges frigjøres store mengder CO₂ som bidrar til klimaendringer. Hva tenker du om at enkeltland, som Brasil i dette tilfellet, kan bestemme over en så viktig naturressurs alene?

– Det må sterkere politisk styring til, men Norge kan samtidig ikke slå seg på brystet og skryte av at vi gjør så mye når vi selv ikke er villig til å kutte ned på oljeutvinning. Vi så det på klimatoppmøtet i Madrid nylig at Norge fikk kritikk for nettopp dette. Så det er flaut, mener klimaforskeren.

Samtidig som Lundstad er smertelig klar over hva vår adferd gjør med kloden vår, blir hun oppgitt over å se at noen rett og slett later til å ikke bry seg.

– Det å observere det som skjer er spennende og oppleves meningsfylt, men det er og frustrerende. jeg kan havne i diskusjoner med folk som rett og slett ikke tror på dette og som uansett ikke er villig til å endre seg. De er ikke villig til å selge en eneste bil, selv om de har flere. Da blir jeg trist, sier hun.