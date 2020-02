– Å fjerne avlastningsveien er katastrofe for Alta

New Articles

Like før klokken 20 onsdag kveld gjorde planutvalget med stemmene til Senterpartiet, Venstre, Rødt og Frp et vedtak som både ordførerpartiet Ap, Høyre, rådmannen, kommunalleder for avdelingen for samfunnsutvikling (ASU) og fagadministrasjonen på samme avdeling betegnet som en katastrofe for Alta. Ikke de samme ordene, men mye av samme budskapet kom også fra planleggingsleder Maria Haga i Statens vegvesen som satt på tilhørerbenken og fulgte debatten i planutvalget.