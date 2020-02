Dette skjedde i natt

New Articles

Nattens politilogg fra Finnmark viser at det til i fylkets største by har gått rolig for seg.

Kun et tilfelle er rapportert om fra Alta da i forbindelse med at en mann i 20-årene er innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. Han hadde sovnet av i en drosje og skal ifølge politiet ikke ha vært i stand til å ta vare på seg selv på grunn av beruselse.

Tar vi turen over Sennalandet til Hammerfest har politiet hadde hendene fulle natt til søndag.

06-tiden: Hammerfest: – Melding om husbråk. To personer involvert, en mann og kvinne i 50-årene. Kvinnen registrert på adressen. Mannen var på besøk. Begge beruset. Mannen dro fra adressen.

04-tiden i Hammerfest: –Melding om voldutøvelse på privatfest. Patrulje til stedet. Mange berusede deltakere. Patrulje gav eier av leilighet pålegg om å avslutte festen. Fornærmede fulgt opp av patrulje. Ingen alvorlige skader.

04-tiden Hammerfest: – Patrulje kom over en godt beruset kvinne i begynnelsen av 20 årene. Hun lå på bakken utenfor Nissensenteret. Tatt med til taxikø, hvor hun blir fulgt opp av en venninne.

04-tiden: Hammerfest: – Melding om to unge menn i midten av 20-årene, som har havnet i klammeri med hverandre inne på utested. En hadde forlatt stedet ved patruljens ankomst. Den andre gitt pålegg om å forlate sentrum.

04-tiden: Hammerfest: – En mann i slutten av 20-årene er bortvist fra utested i byen. Mannen var svært beruset og fått pålegg om å forlate sentrum

04-tiden: Hammerfest: – Melding om støy/festbråk fra privatadresse. Patrulje til stedet, eier gitt pålegg om å avslutte festen.

01-tiden: Hammerfest: – To unge menn i slutten av tenårene ble gitt pålegg av patruljen om å forlate sentrum.

Også i Kirkenes har det vært mye bråk relatert til vold og rus.

01-tiden: Kirkenes: – Melding om en overstadig beruset mann inne på ett av byens hoteller. Ung mann gitt pålegg om å forlate stedet.

06-tiden: Kirkenes: – Melding om overstadig beruset mann i 30 årene på ett av byens hoteller. Patrulje til stedet og hentet mannen som ikke var i stand til å ta vare på seg selv, nedsatt i drukkenskapsarrest etter politilovens § 9.

02-tiden: Kirkenes: – En mann mann i 20 årene er ilagt ett muntlig pålegg om å forlate sentrum, på grunn av utagerende og aggressiv oppførsel.

03-tiden: Kirkenes: – Mann i slutten av 20 årene ble ilagt pålegg om å forlate sentrum på grunn av utagerende adferd. Etterkom ikke pålegget fra patrulje, innsatt i drukkenskapsarrest etter politilovens § 9.

03-tiden: Kirkenes: – En ung mann i slutten av tenårene er bortvist fra sentrum på grunn av trusler om grov vold utenfor utested i byen.









