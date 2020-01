– Blir verneområde, kun bebodd av bønder og myke trafikanter

New Articles

Hjemme i Tverrelvdalen sitter tidligere leder av hovedutvalget for næring, drift og miljø, Otto Aas (SV), frustrert og skuffet. Han og hovedutvalget jobbet hardt for å lytte til folk, ta innspill på alvor og befare aktuelle områder før de gjorde tilnærmet enstemmige vedtak. Over hele kommunen ser Aas at den jobben han og politikerne har gjort er i ferd med å bli parkert. Ikke minst synes den tidligere sentrale SV-politikeren at det er ille for hjembygda, men sier at innbyggere over hele kommunen rammes.