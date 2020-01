– Håper på overbærenhet med hensyn til egne leveranser av forvaltningsrevisjon

New Articles

Revisjonssjef Aud Opgård svarer på vegne av fungerende styreleder Herdis Hansen og styret på påstander om at VEFIK bruker småkommuner, deriblant Kautokeino, som inntektskilde uten å levere forvaltningsprosjekt som avtalt. Ordfører i Kautokeino, Hans Isak Olsen, sier til Altaposten at det er stemning i Kautokeino for å gå ut av VEFIK.