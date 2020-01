Dette skjedde i natt: Fyll førte til bortvisninger og arrest

New Articles

Flere personer ble bortvist og satt i drukkenskapsarrest i løpet av natten.

Uteliv og drukkenskap

I Alta ble en mann på 34 år bortvist fra sentrum til i morgen tidlig fordi han nektet å forlate et utested. Litt senere ble en kvinne på 24 år kjørt ut av sentrum og til en privat adresse grunnet beruselse. Politiet melder også at en mann på 21 år ble bortvist fra et utested i Kautokeino. Dette skal skyldes både beruselse og at han hindret dørvaktene i å gjøre jobben sin. Litt tidligere ble også en annen mann bortvist fra et utested i samme bygd på grunn av beruselse og ordensforstyrrelse. Men som om ikke det var nok ble enda en person bortvist i Kautokeino:

– Mann i 30 årene bortvist fra et utsted etter at han skal ha vært ufin mot andre gjester og vaktene på stedet. Fått et pålegg om å holde seg borte fra stedet i natt, opplyser politiet.

Det meldes også om to episoder i Hammerfest. En tjue år gammel mann ble innsatt i drukkenskapsarrest etter voldelig adferd på et utested. Noe senere ble også en mann på 23 år også bragt inn i arresten etter å i beruset tilstand ha slått til en annen person i beruset tilstand. Lovens lange arm opplyser at det opprettes sak på denne episoden.

Promillekontroller

Det meldes også om promillekontroller i både Lakselv og Kirkenes. I Lakselv ble ti trafikanter kontrollert, men med edruelig kjøring ble det heller ingen reaksjoner. Det ble heller ingen reaksjoner i Kirkenes der 15 trafikanter ble kontroller.