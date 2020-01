– Arealavgift bra for både næring og Alta

New Articles

Jubelen på ordførerkontoret skyldes en felles prinsipperklæringen fra Sjømat Norge og Norsk Industri og NFKK ( Nettverk for kyst og fjord kommuner). Her er partene enige om at oppdrettsnæringen skal bidra til lokalsamfunnene, ikke til Staten som et regjeringsoppnevnt utvalg ønsker. Partene er enige om at det ikke må innføres noen statlig grunnrentebeskatning for havbruksnæringen.