Derfor måtte byggestart vedtas før nyttår

New Articles

På styremøtet 27. november ble det opplyst at en halvt års utsettelse av byggestart for Nye Hammerfest sykehus (NHS) ville gitt 35 til 50 millioner kroner i økte kostnader. Saken ble utsatt på grunn av stor usikkerhet med kuttepakken som skulle gi økonomi til å dekke investeringene på 2,3 milliarder. Først i en epost 19. desember ble styret informert om hvordan de 35 til 50 millionene framkom, men den skriftlige vurderingen ble unntatt offentlighet og ikke gjort kjent før etter at styret hadde gjort vedtak.