Dette skjedde i Finnmark i natt

Politiet i Norges nordligste fylke rapporterer om spredte hendelser natt til lørdag 21. desember.

Klokken 02.00 ble en beruset mann innbragt til arresten i Kirkenes. Politiet melder videre at mannen i 50-årene hadde knust en del inventar i egen bolig da han ble tatt med og satt inn til han blir edru.

Klokken 02.25 avskiltet politiet i Hammerfest et kjøretøy grunnet at denne ikke er fremstilt for kontroll, mens klokken 02.55 så politiet i samme by seg nødt til å bortvise en beruset mann i 20-årene fra sentrum grunnet sin oppførsel.

Politiet i Hammerfest melder like etterpå om middels med folk på byen denne førjulshelgen og at de har gjennomført en restaurant kontroll.

Klokken 03 ble to kjøretøy i Berlevåg ble avskiltet, også de grunnet at de ikke er fremstilt for kontroll.

I motsetning til Hammerfest rapporteres det samtidig fra Vardø og Karasjok om mye folk på byen og god stemning, men at også der har politiet gjennomført en restaurantkontroll.