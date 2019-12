– 26.000 på konvoluttlotteri er fantastisk!

New Articles

– Jeg har vært pårørende til mannen min, og nå har vi en mor som er på sykehjemmet. Jeg kan si at sykepleierne er kjempeviktige, men uten helsefagarbeiderne stopper sykehjemmene, sier Ann Connie Strifeldt, leder i Alta demensforening.

Overveldet

Godordene falt tidligere denne uken da Strifeldt var ved Alta videregående skole for å motta en sjekk på hele 26.000 kroner samlet inn av helsefagsarbeiderne i 2.klassetrinn. For i tillegg til å svette over innleveringer og pugge til eksamen, har elevene brukt den siste tida til å innhente gaver fra næringslivet og selge lodd fra det som har vist seg å bli et særs innbringende konvoluttlotteri.

– 26.000 på et konvoluttlotteri er rett og slett fantastisk. Tusen takk, sa mangeårig medlem av demensforeninga, Yngvild Martinsen.

– Vi er overveldet og dette beløpet kommer veldig godt med, både lokalt og nasjonalt, la makker Strifeldt til.

Leve hele livet

For elevene var det viktig å ikke glemme de som har bidratt med gaver og med penger.

– Takk til alle som har gitt premier og til alle som har kjøpt lodd, både lærere og foreldre og andre kjente, sa 17-åringen Marthe Sofie Thomassen, som hadde klare meninger om hvor viktig det er at demensforeninga får støtte.

– Vi har lært mye om frivillige organisasjoner – og når det gjelder demens gjør det mye med både den pårørende og samfunnet rundt, og ikke minst den rammede selv. Det at de blir fulgt opp på en god måte gjør at man kan innfri stortingsmeldingen, som sier at alle skal leve hele livet. Det er slik at vi helsefagarbeidere vil ikke klare å ta vare på alle som rammes, så vi vil være avhengig av hjelp fra frivillige organisasjoner.

Lærer om seg selv

Ungjentene på helsefaglinja hadde alle på seg de karakteristiske gule t-skjortene, som kjennetegner vgs-prosjektet nasjonalt som heter «Livsglede for eldre». Og for Alta-elevene begynner det å bli en vane å dra ut for å glede eldre.

– Vi skal jo jobbe praktisk og derfor må vi være med dem og ikke bare lære fra boka, sa Marthe.

Klassevenninnen Kathrine Romsdal Lillemoen kunne forklare at de også ble bedre kjent med seg selv.

– Ja, vi lærer å teste oss selv. Hvis jeg bruker et kroppsspråk, så ser jeg hvordan de reagerer og tilpasser meg utfra det, forklarte Kathrine.

– I dag har vi vært ved Kåfjord sykehjem, sunget ulesanger og bakt en kake, og vi ser hvordan de smiler og at beboere som ikke bruker å være ute i stua til daglig, kommer ut. Det er skikkelig artig å se. Det gjør at jeg får lyst å jobbe videre med dette, sa Marthe.

– Det å se gleden til de eldre og at det vi gjør betyr så mye for dem setter i gang følelser hos oss også, sa Kathrine som utdypet at når det gjelder deemns så har de lært mye om hvordan de skal jobbe med demente og hvordan de skal kommunisere med dem.

På spørsmål om hun syntes det er spennende å lære svarte hun.

– Ja, veldig!

Håp

Ann Connie Strifeldt som stod ved siden av hadde bare en ting å melde når hun var ferdig med å lytte til ungdommen:

– Jeg tenker at det er håp for fremtida.

Og til hele klasen sa hun:

– Lykke til! Jeg er overbevist om at det kommer til å gå dere bra her i verden.