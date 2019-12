Idretten snur i hallsaken

New Articles

Bakgrunnen for uttalelsen er en sak i Altaposten sist fredag om hallsaken, og der behandlingen i medlemsmøtet i Alta Ap var utgangspunktet. Et forslag fra Lars Hapalahti om å ta time-out i hallsaken for å få vurdert økonomi og lokalisering, ble trukket av forslagsstilleren da stemningen tilsa at det ikke var stemning blant medlemmene for noen tenkepause.