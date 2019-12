Trodde de bare skulle på lunsj, men fikk seg i tillegg en førjulsoveraskelse

New Articles

Der møtte både Alta jeger- og fiskerforening og Sanitetsforeningen opp på det de trodde var en hyggelig lunsj.

200.00 til rekruttering av ungdommen

Den første til å få overrakt en pen sjekk på 200.000 kroner var Linda Heitmann, leder i AJFF. Hun ble mildt sagt overrasket over gesten fra GjensidigeStiftelsen.

– For det første ble jeg kuppet hit så jeg er ganske overrasket. Jeg ble helt paff da jeg kom inn døra – men nå som ting har lagt seg litt er jeg selvfølgelig veldig glad.

Oppfordrer til bruk av naturen

For AJFF som er en utkantforening i Norges jeger- og fiskerforbund er de ekstra midlene sårt trengt.

– Vi er langt unna de sentrale mulighetene som ligger i sentrale Østland. Dette gir oss større handlingsrom som er noe helt annet enn det vi hadde klart på egenhånd, smiler Heitmann bredt.

I en forening der de selv mener det er alt for lite ungdommer av de rundt 600 medlemmene vil midlene bidra til rekruttering av ungt blod.

– Vi har mange muligheter her oppe i vår flotte natur og det handler om bo lyst å ta i bruk det vi har. Midlene vil hjelpe oss å trygge ungdommen til å ta i bruk disse mulighetene. Når vi har begynt å kalle 60 åringene for ungdommer så er det ingen hemmelighet at gjennomsnittsalderen er høy hos oss, ler Heitmann.

40.000 til Alta Sanitetsforening

Leder i Alta sanitetsforening Lise Beate Mikalsen ble i likhet med Heitmann overrasket over det som skulle skje på Stakeriet.

– Vi søkte som sagt etter midler hos stiftelsen og lurte litt på hva svaret kom til å bli. At det kom et slikt positivt svar nå idag var en veldig gledelig overraskelse. Jeg ble lurt med hit og må si at dette var en veldig trivelig gave på toppen av lunsjen.

Midlene går til krisehåndtering

Mikalsen sier midlene vil gå til en omsorgs beredskapsgruppe i Alta i regi av saniteten i samarbeid med Langfjordbotn sanitetsforening.

– Vi har snakket om at vi ville starte opp en slik gruppe og da helikopterulykken var i sommer kjente vi veldig på det at det hadde vært fint å kunne være med å bidra. Man håper selvfølgelig at noe slikt aldri skal skje igjen, men hvis krisen er ute kan vi nå være tilstede å stille opp med både omsorg, en hand å holde i, mat, kaffe og pledd og det som ellers behøves til både berørte og hjelpemannskap.