– Byråkratiet vil koste samfunnet mye og dere vil ikke tro det før dere får se det

Den 6. desember er Olje- og Energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) ute i Altaposten og svarer på min og Alta Kraftlags fremstilling i flere saker om anleggsbidrag i Altaposten.

Jeg setter pris på at ministeren tar seg tid til å svare via lokalavisen, og forutsetter at han faktisk har uttalt det som Altaposten

Der sier ministeren:

«Det er et betydelig behov for å bygge nytt nett og oppgradere eksisterende nett over hele landet, og det skal i årene fremover investeres flere titalls milliarder kroner i strømnettet. At regjeringen arbeider for et regelverk som gjør at nettselskapene drives mest mulig effektivt er nettopp fordi kundene som til syvende og sist får regningen skal betale minst mulig, sier energiministeren til Altaposten» har lagt ut på sine nettsider.

Jeg har samme oppfatning som ministeren når det gjelder behov for nettoppgraderinger framover. Det er imidlertid umulig å begripe hvorfor FRP-statsråden tror at innføring av byråkrati, lokalt og sentralt, vil hjelpe til med nettutvikling. Hvordan kan han tro at nettselskapene blir mer effektive av at flere mennesker skal sitte på kontor og legge planer og skrive regninger til kundene, i stedet for å bruke ressursene på bygging og drift av nytt nett?

Videre sier Freiberg:

Det er flere grunner til dette (at ikke bunnfradrag er tillatt). Den ene er at det er et viktig prinsipp at den som utløser nettinvesteringen også skal betale kostnadene forbundet med den. Hvis nettselskapet ikke får dekket sine kostnader ved tilknytning av nye kunder, eller forsterkning av eksisterende tilknytning gjennom anleggsbidrag, må nettselskapets øvrige kunder dekke kostnaden over nettleien.

Her hevder ministeren at de øvrige kundene må dekke kostnaden med nye tilknytninger, dersom ikke nye kunder betaler hele anleggskostnaden. Resonnementet er nok mulig å forsvare dersom man tenker i 4-års perspektiv, slik det ofte kan synes som politikere gjør.

Alta Kraftlag driver strømnettet ut fra et evighetsperspektiv, der kundene alltid har betalt så lite som mulig for tilknytning, og alle nye investeringer i nettet dekkes av alle kundene over nettariffen. Det betyr ikke at «øvrige kunder» må betale for nye kunders nett, slik statsråden tror. Det betyr faktisk at alle kunder tar del i det samme fellesskapet – og at «øvrige kunder» har nytt godt av denne ordningen da de som nyetablerer ble koblet til nettet - uten å måtte betale for det.

Strømforsyningen i Norge er over 100 år, hvorfor er dette nå blitt et problem som OED og NVE skal løse ved at nye kunder skal betale «hele gildet»?

Alta Kraftlag er et lite everk i landsmålestokk, med 13.000 målepunkter. Dersom ministerens resonnement holder vann, hvordan har vi da klart å holde en av landets nettleier – og være blant de beste på leveringssikkerhet?

– Oppnår ingenting med sitt skadeverk – Siste kvelden på Granavolden hestehandlet de fire storbypartiene seg fram at nettselskapenes kunder – lokalsamfunnene - nå skal få lide.

Så avslutter statsråden med:

En annen er at et anleggsbidrag skal synliggjøre kostnadene med selve nettiltaket. Det er viktig at kunden ser denne kostnaden slik at den kan vurdere tilknytningen eller forsterkningen opp mot andre tiltak – som for eksempel en annen lokalisering eller batteriløsninger/styringssystem. Selv et bunnfradrag på 30.000 kroner vil svekke incentivet til å se på alternativer. Spesielt i leilighetsbygg med mange bunnfradrag vil utbygger ikke se prissignalet som anleggsbidraget er ment å gi.

Avslutningen fra energiministeren, gjengitt over, råder jeg alle til å lese flere ganger. Det Freiberg hevder her skal jeg illustrerer med et eksempel, som jeg ikke trenger å spissformulere.

Vi bruker et av de mest vanlige tilfellene vi har som eksempel:

En småbarnsfamilie i Alta har endelig har klart å finne seg ei tomt for å bygge hus, og så kommer de til Alta Kraftlag og ber om å få strøm. Fram til nå har de fleste kunder fått følgende beskjed: «Det er greit, det vil ikke koste deg noe å få strøm til huset».

Fra og med 2020 må vi si til kundene:

«Det er viktig for landet at dere som kunder «ser» kostnaden dere påfører Alta Kraftlag med å be om strøm til det nye huset. Kan dere for eksempel bygge et annet sted? eller kanskje vurdere en batteriløsning i huset?. Kjære kunde, vi håper du skjønner at det er veldig viktig at du ser det prissignalet vi her sender deg»

At det er Erna Solbergs avbyråkratiseringsregjering som tvangsinnfører dette tøvet sier vel egentlig det meste. Jeg håper Freiberg, eller en av statssekretærene, viderefører denne debatten. I neste runde kan jeg vise tall på hvor mye noe av dette byråkratiet deres vil koste samfunnet. Dere vil ikke tro det før dere får se det.





Per-Erik Ramstad

Adm. direktør