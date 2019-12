Vil ha avklaring rundt luftambulansen

New Articles

Beredskap for luftambulansetjenesten i nord

Over jul er det usikkert om forsvaret fortsatt vil bistå luftambulansetjenesten i Nord-Norge. Denne usikkerheten mener Ap at helseministeren må oppklare nå.

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, har derfor stilt spørsmål til helseminister, Bent Høie, om sikkerheten med bistand fra forsvaret vil bli opprettholdt etter jul.

Spørsmål til Statsråden:

Vil statsråden be om å videreføre bistand fra forsvaret etter jul, slik at luftambulansetjenesten kan opprettholde en beredskap som folk i Nord-Norge kan føle seg trygg med?

Til Dagsrevyen NRK 26/11 -19 uttaler helseminister Bent Høie at beredskapen i ambulanseflytjenesten er i klar bedring. Selv om statsråden sier det er vanlig med innkjøringsutfordringer i nye kontrakter har det nok aldri tidligere vært tilsvarende langvarig beredskapssvikt i ambulanseflytjenesten enn det Finnmark og Nord-Norge opplever nå.

– For Arbeiderpartiet er sikkerheten til folk i nord viktig. Folk må få klarhet i om beredskapen skal opprettholdes gjennom hele vinteren, sier Ingvild Kjerkol.

Ikke fornøyd med 90 prosent beredskap – Ifølge Helse Nord får pasientene den hjelpen de skal ha. Men en beredskap på 90 prosent er likevel ikke godt nok. Derfor er det satt inn en rekke tiltak for å sikre en bedre beredskap fremover, skriver helseminister Bent Høie (H)

– Legg bort prestisjen, gi oss tryggheten tilbake Helseministeren bes gi snarlig tilbakemelding på kravene åtte kommuner i Vest-Finnmark har satt til luftambulansetjenesten.

For november var Kirkenes utmeldt 92 timer, Alta 1 78 timer utmeldt og Alta 2 61 timer utmeldt. Hvis ikke ekstratiltak hadde vært innsatt ville beredskapssvikten vært enda større. Forsvarets helikopter avlaster for et stort antall akutte oppdrag fra Øst-Finnmark og redder situasjonen for de dårligste pasientene.

– Om det skulle være noe usikkerhet rundt sikkerheten for folk i nord må tiltaket med bistand fra forsvaret også videreføres etter jul, sier Kjerkol.