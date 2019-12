– VG og NRK burde kommet seg til Finnmarkskysten og latt elitesoldater og eventyrere i Nordishavet seile sin egen sjø

New Articles

Det er på Nord-Norsk Debatt at kommunelegen tar et nådeløst oppgjør med riksmediene VG og NRK for hvordan de dekker helsesituasjonen i Finnmark. Legen stiller store spørsmålstegn ved at eventyrerne Børge Ousland og Mike Horne, som frivillig har begitt seg ut i isødet og som nå trenger mat, får nærmest det hun mener er livedekning, mens situasjonen på Finnmarkskysten går under radaren.

– Hvordan er det mulig at halve NRK og en haug med VG-journalister livedekker et PR-stunt i Nordishavet hvor elitesoldater og eventyrere har takket nei til sysselmannens rause tilbud om evakuering fra isødet? Hvor er den journalistiske integriteten og samfunnsansvaret? VG og NRK burde selvsagt sporenstreks kommet seg til Finnmarkskysten og latt elitesoldater og eventyrere i Nordishavet seile sin egen sjø, for å dekke det ekte livet, skriver hun.

Heszlein-Lossius skriver og:

– «Bedringen av beredskapen er avlyst», skriver kommuneoverlege i Gamvik, Jan Eggesvik, i dagens utgave av Altaposten. Det kan virke som den er mer enn avlyst. Vi befinner oss ved smertegrensen for hva vi kan tåle og nå må de høye herrer og kvinner i sør lytte. Hvor høyt skal vi egentlig rope før noe skjer? Hører dere oss gjennom støyen fra eventyrere i Nordishavet og politikere som krenkes av kyllingpølser på Stortingets julebord i Sør-Norge?

– Denne uken har vi sett en rekke beredskapsavbrudd i flyambulansetjenesten. Fem av dem på onsdag 4.12. I dag kan vi lese i Altaposten at akkurat denne onsdagen klokka 17, oppsøkte en ung mann legevakten i Kjøllefjord. Med lavt blodtrykk, lavt oksygennivå i blodet og vann på lungene, ble det første ambulanseflyet bestilt etter en halvtime. Klokka 02:30 er fortsatt ikke pasienten kommet seg til sykehus. Oksygennivået er nå faretruende lavt og blodtrykket har sunket ytterligere. Klokka 04 på natta kommer redningshelikopteret fra Lakselv og han kan endelig overflyttes til et høyere omsorgsnivå, 11 timer etter at han søkte hjelp.

– Dagen i forveien har vi fått høre fra dem som vet bedre enn oss, at beredskapen er over 100 prosent. Faktisk var den svimlende 125 prosent i siste halvdel av november. Fiffig. Kanskje noen i Oslo kan forklare meg hvordan det da kan ha seg at et hjertesykt barn i Finnmark måtte vente i 19 timer på å komme seg til hjertelege? Eller hvorfor den lille jenta med mulig hjerneblødning i Gamvik ventet på fly i 3.5 timer?