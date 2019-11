– Vi er fullt ut i stand til å gjennomføre sammenslåingen

New Articles

Dette gjentok tidligere kommunikasjonssjef og en av dagens direktører i Helse Nord, Kristian Iversen Fanghol, da han torsdag hadde tatt turen til Alta for å orientere formannskapet. Samtidig understreket Iversen Fanghol at styret i Helse Nord har vedtatt å anbefale at dagen sykehusstruktur opprettholdes, det vil si at Finnmarkssykehuset ikke legges inn under UNN. Det er i tråd med konklusjonen i utredningen som har kostet 1,7 millioner kroner å få fram.