Runar klar for flere kjappe raid for Alta IF

Onsdag kom gladnyheten om at Runar Overvik er enig med Alta IF om forlengelse av kontrakten.

– Den nye avtalen strekker seg ut sesongen 2021, noe som betyr at vi også i årene som kommer får se Runars kraftfulle offensive løp fra backposisjon, melder Alta IF.

BUL-gutten begynner å få lang erfaring fra dette nivået og fikk prøvd seg i 1. divisjon i 2014.

– Etter seks sesonger har jeg fått et spesielt forhold til klubben, og den betyr mye for meg. Jeg er veldig glad for at avtalen nå er i boks, og jeg ser med spenning frem til de to neste årene med Vidar som trener, sier Runar.