Rappkjeftet komikk faller i smak

Det måtte en ekstra forestilling til for å tilfredsstille etterhvert godt trente lattermuskler fredag kveld. Noe som med andre ord vil si at det var nærmere 1.000 publikummere innom da Stand up Finnmark presenterte showet «Dr. Bergland bryter taushetsplikten» – og ut i fra muntlige tilbakemeldinger og etterspørsler via sosiale medier kunne det trolig vært solgt enda noen flere billetter.