– Hadde dette skjedd med bøndene hadde det vært ramaskrik

Eira, også kjent som «Farmen-Mikkel», i distrikt 35 Favrrosorda er helt enig i at saksbehandlingstiden i erstatningssaker for rovvilttap er urimelig lang. Det er nå åtte måneder siden søknadsfristen for rovvilttap gikk ut, og enda har ikke reineierene mottatt sine penger.