– Vi er utrolig fornøyd med denne boking. Dagny er den største popstjerna vi har i Troms og Finnmark.

Det sier festivalsjef Torgeir Ekeland om at Aronnesrocken har booket Dagny Norvoll Sandvik.

Gjestet i 2010

Dagny har spilt på Aronnesrocken tidligere, før hun slo igjennom som artist.

– Festivalen har et godt forhold til Dagny. Hun spilte hos oss i 2010 på datidens Alfa Omega. Denne gang skal hun spille på hovedscenen. Hun tar med seg et vanvittig bra band. Dagny har en karakteristisk stemme og et vinnende vesen som er lett å bli glad i. Rett og slett ei tromsødame som er kul, sier Ekeland.

Etablert

Ekeland opplyser at Dagny fortsatt omtales som ung og lovende, men at hun allerede har etablert seg som en av tungvekterne i det norske poplandskapet med høythengende radiolistinger, festivalspotter, utsolgte headlinershow og spektakulære TV- opptredener.

– Det har vært utrolig gøy å følge Dagnys ferd fra den spede begynnelse til det popfenomenet hun er i dag, og endelig skal hun få vist seg fram foran et stort energisk altapublikum, under neste sommers Alta Live, sier festivalsjef Torgeir Ekeland.

Ser fram til å spille i Alta

Artisten selv, gleder seg til å gjeste Aronnesrocken igjen.

– Vi har aldri hatt en bedre bandbesetning, og settlista vår har blitt så sterk at hver låt er en fornøyelse å spille. Når vi går på scenen koser vi oss, forteller Dagny i en pressemelding.