Oppfordrer kinoene til å vise den samiske versjonen av Frost II

– Jeg oppfordrer flere kinoer til å sette opp visninger av den nordsamiske versjonen. Der det er en mindre samisk befolkning kan det være lurt å gå i dialog med de lokale samiske miljøene for å finne passende visningsdatoer. Både bygdekinoer og større kinoer bør alle kjenne sin besøkelsestid, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk og hva passer bedre enn at Disney-oppfølgeren Frost II kommer i en samisk versjon. Filmen er inspirert av det samiske og har blitt til gjennom et tett og vellykket samisk-amerikansk samarbeid, skriver Sametinget i en pressemelding.

Frost II har førpremiere 14. desember og premiere 25. desember.

Disse har stemmer i den norske Frost 2-filmen Disney røper de norske stemmene i storfilmen, de samiske holdes fortsatt hemmelig.

– Det som er svært gledelig er at den nordsamiske versjonen har premiere samtidig som de nordiske språkene. Det betyr at den samiske versjonen er del av oppmerksomheten og alt det en premiere bringer med seg. Jeg vil rose Walt Disney Animation Studios for å synliggjøre og anerkjenne samisk språk på denne måten, sier sametingspresidenten.

Ifølge Sametinget skal den samiske versjonen av filmen vises flere steder. Sametingspresidenten oppfordrer flere til å sette opp visninger.