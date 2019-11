Troms og Finnmark vil oppløse seg selv

New Articles

Fredag legges den politiske plattformen til nye Troms og Finnmark fylke fram. I den nye plattformen står det at fylkesrådet vil oppløse det nye fylket.

Det nye rødgrønne fylkesrådet og den politiske plattformen for fylket legges fram klokken 12.30.

Påtroppende fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) bekrefter at plattformen kommer til å inneholde et punkt om å splitte de to fylkene.

– Vi har en politisk plattform på 1.025 linjer, og fire av de linjene handler om at man vil oppheve tvangssammenslåingen. Det kommer vi selvsagt til å jobbe med, men det har vært vedtatt tre ganger på Stortinget, så handlingsrommet vårt er veldig begrenset, sier Mo til NRK.

Høyres gruppeleder i det nye fylket, Christine Killie, er skeptisk til fylkesrådets planer.

– Jeg mener at man med fordel kunne latt være å spre usikkerhet om strukturen vi nå skal bygge opp, fordi det har vært usikkerhet om strukturen i lang tid, sier Killie.

Troms og Finnmark blir med dette det andre av de sammenslåtte fylkene som ønsker å oppløse seg selv. Det første var Viken, som vedtok det samme tidligere i høst.

