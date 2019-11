– Legg bort lakseskatten

New Articles

Det oppnevnte skatteutvalget har foreslått en lakseskatt på 40 prosent, noe som vil gi staten 7 milliarder i året. Grunnrente, eller lakseskatt om du vil, betyr at selskapene må betale en skatt for den økte inntekten de har av å utnytte en naturressurs. Dette på lik linje med det som olje- og vannkraftnæringen betaler i dag. Mandag klokka 10.00 ble innstillinga lagt frem for finansminister Siv Jensen.