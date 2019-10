Anbefaler ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

New Articles

Venstres Trine Noodt konstaterer at pliktløpet er over og at regjeringen nå kan igangsette politikken som er nedfelt i regjeringserklæringen. Det sier Noodt etter å ha skummet utredningen som prosjektgruppen som har vurdert en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), har levert. Konklusjonen i utredningen er at det ikke anbefales å slå sammen UNN og Finnmarkssykehuset.