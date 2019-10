Slagsmål i Alta

New Articles

Operasjonsleder Gunnar Øvergård ved politiet i Finnmark melder til Altaposten om slagsmål ved en bolig i sentrumsområdet i Alta. Mange ungdommer i tidlig 20-årene var tilstede på adressen. Det var amper stemning og tilløp til flere slagsmål. Hendelsen, som fant sted natt til søndag, følges opp av politiet.

– Ingen ble skadet, eller brakt inn av politiet. Situasjonen løste seg opp etter at politiet kom til adressen, forteller operasjonslederen.

Angrepet av to kvinner

Også i Kautokeino var det melding om voldshendelse. En kvinne ble angrepet av to yngre kvinner utenfor et utested i sentrum natt til søndag. Episoden medførte ikke behov for legebehandling og følges opp av politiet.