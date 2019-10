Eldre turist skled halvveis under bussen

New Articles

En yrkessjåfør Altaposten har snakket med, reagerer på at det ikke blir gjort tilstrekkelig for å bedre det glatte føret på fortau og parkeringsplasser i Alta.

– Dette er direkte farlig. Det er svært glatt – og på grunn av høye brøyteskavler skled en eldre turist halvveis under bussen, opplyser sjåføren til Altaposten.

Ærverdig cruisebåt var for stor for havna ... og noen ble i bussen for å slippe glatt underlag i Alta-gatene.

Store brøyteskavler

Sjåføren er fører på en av bussene som frakter turister fra cruiseskipene som ankom Alta havn før helga, og kjører til diverse severdigheter i Alta og omegn. I helgen har MS Sapphire Princess, med rundt 2500 passasjerer, besøkt Alta.

I tillegg til glatte fortau og parkeringsplasser rapporterer den erfarne bussjåføren om kritikkverdige forhold i svingen bak Nordlyskatedralen.

– Bussene som frakter turister fra cruiseskipene og opp til Nordlyskatedralen, er henvist til å parkere på oppmerkede plasser i svingen bak Nordlyskatedralen.

– Her var det relativt store brøyteskavler, og det var her en turist skled halvveis under bussen. Brøyteskavlene skapte problemer for mange av turistene. Det var og flere andre som skled og ramlet på det glatte og trøblete føret.

Flaks og tilfeldigheter

Bussjåføren påpeker videre at turistene som ankommer byen med cruiseskipene stort sett er eldre mennesker, som i tillegg er dårlig vant med snø, is og glatt føre.

– Jeg har ikke fått beskjed om noen skader, men det skyldes nok mer flaks og tilfeldigheter, enn tilfredsstillende forhold for våre gjester, avslutter sjåføren forferdet, mens han ber de ansvarlige ta grep og ordne opp i de kritikkverdige forholdene.