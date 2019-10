Største klimatokt noensinne: Flere hundre forskere fryses inn i polisen

New Articles

20. september satte flere hundre klimaforskere kursen mot Arktis med den tyske isbryteren RV Polarstern. Som Fridtjof Nansen gjorde med sin Fram-ekspedisjon i 1893-1896, skal forskningsskipet fryses fast i isen.

Økt kunnskap

Som en del av toktet MOSAiC, som er det største forskningstoktet noensinne, skal 600 forskere fra 19 land fryses inne i polisen på skipet et helt år for å finne ut hva som skjer i Arktis. All data som samles inn vil tas i bruk av forskere over hele verden og vil forhåpentligvis bringe klimaforskningen en god skipslengde framover.

– MOSAiC vil øke vår kunnskap om samhandlingen mellom atmosfære, sjøis og hav i Arktis slik at de fysiske prosessene kan representeres bedre i våre værvarslingsmodeller, forklarer Jørn Kristiansen, direktør ved Senter for utvikling av varslingstjenesten (SUV) på Meteorologisk institutt (MET), i en pressemelding.

MOSAiC er forkortelse for The Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate, med fokusområder innenfor atmosfære, sjøis, hav, biogeokjemi og økosystem. Det er et internasjonalt konsortium av ledende forskningsinstitusjoner som står bak toktet, og som har et budsjett på mer enn 120 millioner Euro.

Havisen forsvinner

Fra øst i Sibir, skal skipet flyte med en gjennomsnittsfart på sju kilometer per dag. Et nettverk av observasjonsposter vil bli satt opp i en avstand opp til rundt 50 kilometer fra skipet, og observasjoner skal samles inn fra 4000 meter under havoverflaten til 35 000 meter opp i luften. Både skipet og det omkringliggende observasjonsnettverket vil da drive sammen med isen mot Atlanterhavet.

Målet er å fylle kunnskapshull fra det sentrale polhavet, hvor det særlig mangler observasjoner vinterstid. Den globale oppvarmingen fører til at havisen gradvis forsvinner, og om få år kan den være borte. Ekspedisjonen skal prøve å finne ut om og når dette vil skje.

Ikke første gang

For fire år siden ble også forskningsskipet «Lance» frosset ned i isen, og observasjonene fra den gangen ble brukt til å forbedre værmodellen for de arktiske områdene. Som en del av forskningsprosjektet «Arven etter Nansen» var det Meteorologisk institutts forskere Malte Müller og Yurii Batrak som sto for arbeidet med å forbedre værmodellen og som publiserte sine resultater.