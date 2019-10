– Bengt Rune, har du glemt at vi var enige for noen uker tilbake?

New Articles

Altapostens oppslag fra kommunestyret behandling av politikergodtgjøring og frikjøp har utløst reaksjoner. En av hovedpersonene for debatten, Anita Håkegård Pedersen (SV), reagerer på at Frp har gått fra å ta et kraftig oppgjør med politikerforakt, og framstilling av at politikerne bevilger seg selv urimelige goder, til å framstille nøkterne justeringer som urimelig goder.