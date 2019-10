– Ap kunne stoppet millionsløseriet

New Articles

Gruppeleder Trine Noodt (V) er glad for at kommunestyret enstemmig har lagt den nye sentrumsskolen lokalisert til Bossekop død. Det ble gjort i siste kommunestyre med et vedtak om å avlyse den pågående anbudskonkurransen for bygging av skolen som har en total investeringsramme på 400 millioner kroner.