– Alta har bruk for Ronny i lokalpolitikken

Konstitueringen kom ut med få overraskelser, noe Altaposten konstaterte både før og under møtet som fordelte verv og posisjoner. I det politiske miljøet var likevel undringen stor over at ordførerkandidat for Frp, Odd Erling Mikalsen, ikke blir opposisjonsleder i kraft av å være gruppeleder i det største partiet på borgerlig side.