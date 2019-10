Bilbranner: – For tidlig å si om det er noen sammenheng

New Articles

Lørdag morgen ble det meldt om en utbrent bil i Raipas og tidlig på søndag kom det inn meldinger om at flere biler stod i brann på Industrihøyden. At det forekommer bilbranner to netter på rad er noe utenom det vanlige i Alta.

Ønsker tips fra publikum

– Det er interessant at det har vært to branner, men det er for tidlig å si om det er er en sammenheng, sier politiadvokat, Guro Angell Steffensen.

Hun legger til at Politiet ønsker opplysninger om det er noen som har sett noe mistenkelig i forbindelse med disse hendelsene.

– Mye tyder på at de er påtent, sier hun,.

Bilbrann i Raipas

Lørdag morgen ble det meldt om en utbrent bil i Raipas. Kjøretøyet var meldt stjålet natt til fredag og tyveriet ble da også anmeldt. Politiet meldte i helgen at de etterlyser tips fra publikum om de har sett to mistenkelige personer i området.

– Hvordan har dere kommet frem til at det dreier seg om to personer?

– Det er på bakgrunn av spor fra åstedet, sier Steffensen.

Hun legger til at det er snakk om fysiske fotspor. Bilen var fremdeles i brann da politiet ankom åstedet på lørdag og senere ble det klart at bilen var stjålet fra Kronstad.

Flere utbrente biler på industrihøyden

Tidlig på morgenkvisten søndag meldte 110-sentralen om at Alta brannvesen var rykket ut til en brann på Industrihøyden. Der var det fire kjøretøy som stod i brann utenfor oppstillingsplassen til Falck. Politiet kom også på plass for å undersøke saken omkring klokken 05.05.

– Når det gjelder brannen på Industrihøyden, så har politiet jobbet med sporsikring, sier politiadvokaten.

Altaposten fikk inn dramatiske meldinger om at det gamle slakteribygget sto i brann, men det var altså biler i nærheten som forårsaket røyksøylen. Da Altaposten var på stedet klokken 08.00 søndag morgen var det enda røyk som kom opp fra en av bilene – og det var sterk lukt etter brannen og slukningsarbeidet.