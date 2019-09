Politiet hadde kontroll på City Scene

New Articles

Politiet hadde restaurantkontroll på City Scene ved 01-tida fredagsnatta. Her ble alt funnet i skjønneste orden.

Ved halv to-tiden rykket politiet ut til Tollevika, der naboer hadde meldt om høytlydt fest. Politiet besøkte adressen og avsluttet festen og bråket. En av deltakerne var under 18 år, dermed ringte politiet hans mor.

Også ellers i FInnmark har det gått rolig for seg ved inngangen av helga. En promillekontroll i Kautokeino, skjenkekontroll i Kirkenes og en utelivskontroll i Hammerfest - alt var ok, det eneste politiet bet seg merke i var at det var lite folk på byen i Hammerfest.