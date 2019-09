Ellevilt sceneshow fra Kåre Geir Lio fikk lederne til å løsne på snippen

New Articles

Et forrykende sceneshow i regi av Kåre Geir Lio, Nordnorsk lederutvikling og håndballpresident, avsluttet årets LINK-konferanse. Det ble noe helt utenom det vanlige, for Lio hadde ikke bare med seg minner fra barndom og tidlig lærerkarriere i Olderdalen, han hadde også med seg et fullt band på scenen.