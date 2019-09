New Articles

Adele Beate Hansen er utflyttet altaværing, men har fulgt hjembyen tett etter ulykken som rammet hele lokalsamfunnet brutalt lørdag 31.august.

Tung mørketid

På Facebook skriver hun at det er godt å oppleve hjertevarmen, som er utløst etter at seks unge mennesker, derav fem lokale ungdommer, døde i helikopterulykken på Skoddavarre sist lørdag.

– Det er godt å se at Alta har gitt ungdommene en verdig siste reise. Dette er så ufattelig trist og jeg kondolerer så mye til de etterlatte, skriver Hansen, som ønsker at engasjementet ikke skal stoppe her.

Hansen undres på om det er opprettet noen støttegruppe for etterlatte og andre berørte, og for alle ungdommene som bor i Alta, og som kan gå med vonde tanker frem mot mørketid.

– Når et så lite samfunn blir rammet så hardt, burde det jo gis noe ekstra til de gjenværende ungdommene.. Det blir en ekstra lang og tung mørketid for ungdommen i Alta i år, sier hun og utfordrer Altas befolkning til å finne ut hva som kan gjøres.

Kronerulling

– Kanskje noen lokalt kan finne ut hva som ville gledet ungdommen mest og dra i gang en kronerulling for å få til dette? F.eks: nytt øvingsrom på ungdommens hus, alkoholfritt diskotek med DJ, terrengsykkelløype, egen bassengtid for ungdommen (med lov til å herje litt ekstra), arrangerte bålturer der voksne kjørte til og fra eller tradisjonsmatkurs mellom besteforeldre og ungdommen. Bruk skolekjøkkenet og få ungdommen vekk fra vonde tanker en stund, lister hun opp og legger til:.

– Jeg kunne fortsatt i en evighet, men dette vet dere som sitter med lokalungdommen best, etter å ha snakket med dem. La dem sørge, men gi dem kortsiktige fremtidsdrømmer! De trenger det nå. Og husk å klemme hverandre masse, uansett alder. Jeg er helt sikker på at kalde blikk og skuldre er noe av det som tar livet av mest i samfunnet vårt i dag, avslutter Hansen.