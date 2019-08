Nattens hendelser i Alta og Finnmark

New Articles

I løpet av natten har politiet meld om en rekke hendelser rundt om i fylket.

Nattens hendelser i Alta

Politiet meldte i natt om en «plagsom slovaker» i Markedsgata. Personen ble irettesatt av politiet, men da personen hadde dårlig forståelse i engelsk vurderte politiet at det ikke var stort poeng i å snakke mer til vedkommende. Han ble sluppet og dro sammen med «gjengen» sin hjem, skriver politiet på Twitter.

Ellers fikk politiet melding om fest og bråk gjennom hele kvelden og natta på Kronstad. De melder ikke om det ble gjort noen tiltak i forbindelse med festlighetene.

De fikk også inn melding fra en bilist om at han var blitt forbikjørt av en 4-hjuling. Kjøretøyet skal ha kjørt forbi på to hjul.

Denne helgen har det vært mange utelivskontroller på en rekke plasser rundt om i fylket. I natt gikk turen til Alta og Kirkenes, politiet melder om rolige forhold og lite folk.

Dette skjedde i resten av fylket

Det har også vært en rekke hendelser i resten av fylket.

En kvinne ble meldt savnet etter å ha vært på bærtur i Øvre Neiden og ikke kommet tilbake til fastsatt tid. To hundeekvipasjer ble sendt ut, samt personell fra Garnisonen i Sør-Varanger. Kvinnen ble kort tid etter funnet i god behold ved Labahåvann. Politiet takker alle som deltok i letearbeidet.

I tillegg til dette fikk en ung kvinne førerkortet beslaglagt og ble tatt med til lege for blodprøvetaking. Hun var mistenkt for promillekjøring etter å ha kjørt inn i en bil på Bjørnevatn.

På en bar i Hammerfest snek en 17-årig jente seg inn på en bar. Hun ble lurt inn av en litt eldre venninne som endte opp med å få 3 måneder utvisning fra stedet. Det ble også meldt om to personer i samme by som låste seg inne på et handicap-toalett i sentrum og som hadde utfordringer med å komme seg ut.

– Etter noe om og men kom personene seg ut, skriver politiet.

En større kangel mellom flere menn i Dyfjord/Lebesby resulterte i at en person ble knivstukket i armen. Personen ble sendt til UNN for behandling. Siktede er pågrepet, innsatt i arrest og avhørt, melder politiet.

Politiet kontrollerte 12 kjøretøy på Tana bru i løpet av natten, men melder om at det ikke ble noen reaksjoner i den sammenheng.