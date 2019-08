Fullt trykk utenfor «moderhuset»

New Articles

I 45 år var trykkpressa helt avgjørende for Altaposten, men etterhvert har både trykkeri og distribusjon blitt outsourcet til Polaris Trykk og Stigs bud. Digitaliseringen har forlengst meldt sin ankomst for både Altaposten og andre oppdragsgivere. Det betyr færre papiraviser. Brukerne har flyttet seg over på nett, mobil og nettbrett. Omlag halvparten av Altapostens kunder er digitale.