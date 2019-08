Journalistikkstudiet i Bodø planlagt startet opp igjen

New Articles

Ifølge fagbladet Journalisten vil studiet nå få mer praksis i de lokale redaksjonene. Planen er å få både bachelor- og masterutdanning godkjent i november.

– Vi skal anstrenge oss til det ytterste for å utdanne kvalifiserte journalister, både til Nord-Norge og resten av landet, sier Bengt Morten Engan, studieprogramansvarlig for journalistikk ved Nord universitet.

Det har ikke vært opptak til journalistutdanningen i Bodø de siste to årene. Det har gjort at flere redaktører i Nord-Norge har fryktet for rekrutteringen.

– Den største utfordringen vi har som lokalavis, er å rekruttere kompetent arbeidskraft. Vi ser at det er vanskeligere og vanskeligere å få tak i folk, sa redaktør Geir Arne Glad i Helgelendingen.

(©NTB)