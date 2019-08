New Articles

Norges Jeger- og Fiskeforbund vil hjelpe ferske jegere med å finne jaktmuligheter i hele Norge. Derfor arrangerer de introjakt, som er en serie med arrangerte jaktturer, hvor alle med jegerprøven kan bli med. Det er ment som en rimelig og tilgjengelig lavterskel tilbud for å komme seg ut på jakt. Arrangementene er også ment for jegere som ønsker å prøve seg frem med nye og flere jaktformer.

Mange kommer seg aldri ut på jakt

Mange ferske jegere syntes veien fra teori til praksis er lang. Tidligere har jegerferdigheter gått i arv i generasjoner blant familie, men slik er det ikke lenger.

– Det er lett å komme seg på jakt for alle som vil. Har du en jeger i magen, men enda ikke kommet deg ut på jakt, så er det i høst hele 430 introjakter i hele landet som du kan bli med på, sier Håvard Andersen i NJFF.

– Jakt med trygge rammer

- Felles for alle introjaktene er at du får grundig gjennomgang, før du drar ut på jakt med erfarne guider. Flere av introjaktene foregår i landets beste jaktterreng, og du har med deg spesialister fra våre lokale jegerforeninger. Dette et unikt tilbud som foregår i trygge og velorganiserte rammer, sier Andersen og ønsker alle nysgjerrige jegere velkommen med.

Introjaktene avholdes høsten.

Oversikt over arrangementene og kontaktinformasjon finner du her.