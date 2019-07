Alle nødetatene rykket ut til ATV-ulykke i Jotka

New Articles

Leo Johansen ved Politiets operasjonsentral forteller til Altaposten at det har vært en ATV-ulykke ved Gjerdevannet ved Jotka. Det skal ha vært tre personer på kjøretøyet da ulykken inntraff. Skadeomfanget er uvisst, men en hodeskade er meldt. Han forteller og at et redningshelikopter lander på skadestedet nå.